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Россиянам больше не будут выдавать привычные свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Пенсионный фонд отменил бумажные СНИЛС, информация будет храниться только в электронном виде, передает РИА Новости.

В ПФР пояснили, что теперь просто открывается страховой номер индивидуального лицевого счета. По нему можно будет получать необходимые услуги.

Изменения касаются формальной регистрации в страховой системе, на пенсионном обеспечении это не скажется. Ранее выданные страховые свидетельства по-прежнему действительны и обменивать их не придется.

Закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета накануне подписал Владимир Путин.

Согласно документу, ПФР для каждого гражданина, открывает индивидуальный лицевой счет. Номер счета будет идентификатором физического лица.

Сообщается, что после открытия счета будет выдан документ, подтверждающий регистрацию в бумажном и электронном виде.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил внедрять в России электронные карты горожанина.