В российских регионах предложили внедрять электронные карты горожанина

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В России предложили внедрять электронные карты горожанина. С инициативой выступил депутат Госдумы Анатолий Аксаков, сообщает Агентство "Москва".

Он привел в пример 100-тысячный город Зеленодольск в Татарстане, где реализуется идея такой карты. Карта привязана к 16 банковским приложениям, которые позволяют получать различные услуги, в том числе учитывать льготы.

"Впрочем, это касается не только льготных, а любых покупок и финансовых действий с использованием этой карты", – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что карты горожанина с экономической точки зрения выгодны и муниципальным и региональным властям. В частности, власти Татарстана только по одному направлению получают выгоду на 200 миллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что систему персонифицированных транспортных карт создадут и запустят в Москве в 2020 году. С ее помощью пассажир сможет заблокировать счет или переносить деньги на другой счет.