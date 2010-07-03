Систему персонифицированных транспортных карт запустят в Москве в 2020 году

Систему персонифицированных транспортных карт создадут и запустят в Москве в 2020 году, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Мэр отметил, что главная проблема "Тройки" в том, что она не именная и поэтому невозможно вернуть деньги в случае ее потери.
Имея персонифицированную карту, пассажир сможет заблокировать счет или переносить деньги с этого счета на другой, пояснил градоначальник.
Собянин добавил, что привязка карты "Тройка" к ее владельцу станет новым шагом в ее использовании.
Ранее мэр заявил, что станцию метро "Новые Черемушки" отремонтируют, не закрывая ее для пассажиров. Работы будут проводиться по ночам.
В сувенирных магазинах метро Москвы началась продажа первой пробной партии колец "Тройка" со стразами. Их можно купить в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская". Цена одного такого украшения – 2300 рублей.
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