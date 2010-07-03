Станцию метро "Новые Черемушки" не будут закрывать на время ремонта

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Станцию "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена отремонтируют без закрытия для пассажиров, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканал ТВЦ.

Мэр отметил, что станция будет ремонтироваться в ночной период. "Постараемся как можно меньше создавать неудобств для пассажиров", – подчеркнул Собянин.

Он также рассказал, что пешеходный переход через Московское центральное кольцо в сторону Пермской улицы на востоке столицы могут сдать в ближайшее время. Сейчас на объекте идут отделочные работы.

Надземный пешеходный переход через МЦК соединит районы Метрогородок и Богородское. Протяженность перехода должна составить 155 метров.