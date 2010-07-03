Полный фэшн: "Тройку" в стразах начали продавать в метро

В сувенирных магазинах метро Москвы началась продажа первой пробной партии колец "Тройка" со стразами. Об этом сообщила заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, передает Агентство "Москва".
Метрополитен выпустил белые и черные кольца с прозрачными стразами, а также белые кольца с красными стразами. Их можно купить в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская". Всего в продажу поступило 300 колец. Цена одного такого украшения – 2300 рублей.
"По просьбам пассажиров впервые мы выпустили кольца 16 и 20 размеров. Также в продажу поступили кольца 19 размера. Мы выпускаем "Тройки" в форме кольца с 2017 года. Они пользуются большим спросом у наших пассажиров. Если такой вариант колец будет востребован, мы выпустим дополнительную партию", – сказала Темникова.
5 марта в столичном метро стали продавать кожаные браслеты с функционалом карты "Тройка". Всего для пассажиров доступно 2400 таких браслетов.
"Это наш город": кожаные браслеты "Тройка" появились в метро
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