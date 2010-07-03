Кожаные браслеты "Тройка" начали продавать в метро

Кожаные браслеты с функцией карты "Тройка" начали продавать в столичном метро. Для пассажиров доступно 2,4 тысячи браслетов, передает РИА Новости.
Браслеты есть в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение", где находятся сувенирные витрины. Выбрать можно из пяти цветов: черный, синий, коричневый, вишневый и розовый. Размер браслетов регулируется, стоимость одного – 650 рублей.
Подземка выпускает карты "Тройка" в необычных формах с 2017 года. Можно приобрести брелоки, силиконовые браслеты, кольца, наклейки и вкладыши с чипом карты.
В начале 2020 года карту привяжут к персональному счету в случае утери. В Москве хотят создать новую билетную систему на городском общественном транспорте, которая предусматривает персонализацию "Тройки" и ее интеграцию с билетными системами других регионов. Ее можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, после чего пассажиры получат полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным.
"Тройкой" можно будет оплачивать проезд на МЦД. Там также будет действовать программа лояльности карты. За каждое пополнение "Кошелька" на сумму от 250 рублей пассажиры будут получать бонусы и скидки от партнеров программы лояльности. Размер кэшбэка составит 3 процента от внесенной суммы.
"Москва в цифрах": новые возможности карты "Тройка"
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