Движение по первым двум МЦД запустят к 2020 году

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Развитию метро, МЦК и пригородного железнодорожного сообщения уделят большое внимание в 2019 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как заявил заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, планируется построить от 10 до 14 новых станций метро и одно депо.

Подвижной состав метро пополнят 552 вагона "Москва". В поездах нового поколения предусмотрен сквозной проход через весь состав, более широкие дверные проемы и специальные места для инвалидных колясок в головных вагонах. В них есть USB-порты для зарядки гаджетов и сенсорные мониторы на стенах.

"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД



Улучшенную модель поезда собираются разработать в 2020 году. Кроме того, в подземке откроют единый диспетчерский центр метрополитена.

В конце 2019 – начале 2020 года должны запустить движение по первым двум Московским центральным диаметрам – это МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. А поезда на МЦК в час пик будут курсировать каждые четыре минуты вместо пяти.

Ранее сообщалось, что пассажиры смогут оплатить проезд на МЦД картами с функцией PayPass и PayWave, а также с помощью Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay на своих смартфонах. Турникеты на платформах оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Помимо этого, на МЦД можно будет расплатиться картой "Тройка", которая действует на всем общественном городском транспорте, включая электрички и аэроэкспрессы.