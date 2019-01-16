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09:54

Пассажиры МЦД смогут оплатить проезд картой или смартфоном

транспорт МЦД

09:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры смогут оплатить проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) с помощью банковской карты или смартфона. Турникеты на платформах оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Пройти через турникет с помощью банковской карты или смартфона сейчас можно в метро и на Московском центральном кольце (МЦК). Это быстрый и удобный способ оплатить проезд: пассажиру не требуется записывать поездки на проездной билет. Благодаря разнообразию способов оплаты мы уменьшаем количество неплательщиков и повышаем востребованность городского транспорта", – сказал он.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, пассажиры смогут расплатиться картами с функцией PayPass и PayWave, а также с помощью Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay на своих смартфонах. Единые способы оплаты проезда позволят горожанам пересаживаться с МЦД на другие виды городского транспорта, не покупая дополнительный проездной билет. Также на МЦД можно будет расплатиться картой "Тройка", которая действует на всем общественном городском транспорте, включая электрички и аэроэкспрессы.

Первым этапом создания Московских центральных диаметров стало открытие движения поездов-экспрессов по маршруту Москва – Одинцово. Церемония открытия состоялась 21 декабря.

Московские центральные диаметры – новый транспортный проект, в котором участвуют правительство столицы, ОАО "РЖД", правительство Московской области, министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". МЦД будет новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена. В рамках проекта планируется запустить пять линий наземного метро.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск") запланирован на конец 2019 – начало 2020 года. По диаметрам будут ходить новые поезда городского типа "Иволга". График работы МЦД будет выстроен, как в метро, – с 5:30 до 1:00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Для комфортной интеграции диаметров с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система.

Узнать подробнее о МЦД москвичи могут в специальном павильоне на площади у Киевского вокзала. Там представлены маршруты, сервисы и макет поезда Московских центральных диаметров. Они заработают в конце 2019 – начале 2020 года. Павильон открыт и в праздники – с 9:00 до 21:00.

Что изменится с запуском МЦД

транспорт МЦД

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