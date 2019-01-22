Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:23 (обновлено 22.01.2019 14:49)

Карту "Тройка" привяжут к персональному счету

транспорт метро

14:23

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В начале 2020 года карта "Тройка" станет привязана к персональному счету в случае утери. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

"Карта "Тройка" у нас является платежным средством и для ряда музеев, также у нас есть программа лояльности. И мы будем развивать возможности использования карты "Тройка" в других объектах. Одна из главных вещей, которую мы собираемся сделать, и этот функционал появится в 2020 году, — привязка "Тройки" к персональному счету, чтобы в случае утери карты жители смогли перевести остатки счета. Это будет в начале 2020 года", — сказал Ликсутов.

В Москве запланировано создать новую билетную систему на городском общественном транспорте, которая предусматривает персонализацию карты "Тройка" и ее интеграцию с билетными системами других регионов. Карту можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, после чего пассажиры получат полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным.

Также Ликсутов сообщил, что через Wi-Fi в московском метро происходит около 2,2 миллиона подключений в сутки.

Что касается наземного транспорта, в Москве за прошлый год было выдано 18 тысяч разрешений такси. Сегодня система столичного такси насчитывает 53 тысячи автомобилей. В конце декабря в комитете Госдумы по транспорту предложили фиксировать таксистов-нарушителей с помощью камер.

На сегодняшний день парк автомобилей каршеринга в Москве превысил 16 тысяч штук. Из них только 11,5 тысячи появились за 2018 год, таким образом, можно говорить об активном развитии столичной системы каршеринга. В течение года все машины каршеринга оборудуют скрытыми камерами.

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика