Карту "Тройка" привяжут к персональному счету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В начале 2020 года карта "Тройка" станет привязана к персональному счету в случае утери. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

"Карта "Тройка" у нас является платежным средством и для ряда музеев, также у нас есть программа лояльности. И мы будем развивать возможности использования карты "Тройка" в других объектах. Одна из главных вещей, которую мы собираемся сделать, и этот функционал появится в 2020 году, — привязка "Тройки" к персональному счету, чтобы в случае утери карты жители смогли перевести остатки счета. Это будет в начале 2020 года", — сказал Ликсутов.

В Москве запланировано создать новую билетную систему на городском общественном транспорте, которая предусматривает персонализацию карты "Тройка" и ее интеграцию с билетными системами других регионов. Карту можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, после чего пассажиры получат полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным.

Также Ликсутов сообщил, что через Wi-Fi в московском метро происходит около 2,2 миллиона подключений в сутки.

Что касается наземного транспорта, в Москве за прошлый год было выдано 18 тысяч разрешений такси. Сегодня система столичного такси насчитывает 53 тысячи автомобилей. В конце декабря в комитете Госдумы по транспорту предложили фиксировать таксистов-нарушителей с помощью камер.

На сегодняшний день парк автомобилей каршеринга в Москве превысил 16 тысяч штук. Из них только 11,5 тысячи появились за 2018 год, таким образом, можно говорить об активном развитии столичной системы каршеринга. В течение года все машины каршеринга оборудуют скрытыми камерами.