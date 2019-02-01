Карты "Тройка" в виде наклеек вновь доступны москвичам

Новая партия из 350 наклеек и вкладышей с функцией карты "Тройка" поступила в продажу, а до конца февраля появится следующая большая партия необычных видов проездных. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
"Партия из 350 стикеров и вкладышей продается в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", – рассказали в пресс-службе.
Первые транспортные карты "Тройка" в виде наклеек и вкладышей на продажу в московский метрополитен поступили 25 декабря. Размер новых носителей примерно в два раза меньше, чем обычная карта "Тройка". По данным пресс-службы столичного метро, с момента появления новых носителей в продаже пассажиры купили уже тысячу наклеек и вкладышей.
"С поступлением большой февральской партии новые носители всегда будут доступны для всех желающих. Они будут продаваться во всех сувенирных витринах на 13 стойках "Живое общение", в сувенирных магазинах на "Трубной" и "Маяковской", а также в информационном центре на "Тушинской"", – подчеркнули в ведомстве, отметив, что сейчас вкладыш стоит 300 рублей, а наклейки – 350.
Наклейку с функцией проездного можно прикрепить на смартфон. Для этого нужно отклеить прозрачный стикер с оборотной стороны "Тройки" и приложить к корпусу телефона. Карту-вкладыш достаточно просто положить в чехол с гаджетом.
Как и обычная "Тройка", новые носители позволяют оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и в наземном общественном транспорте. Пополнить билет "Кошелек" или записать на носитель любой тип проездного удобнее в мобильном приложении "Метро Москвы".
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