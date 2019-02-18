Проезд на МЦД можно будет оплачивать "Тройкой"

Министерство транспорта выпустило приказ, позволяющий использовать карту "Тройка" при поездке на Московских центральных диаметрах, сообщает информационный центр департамента транспорта столицы.
Документ разрешает использовать для оплаты проезда на пригородных поездах, в том числе на МЦД, городские билеты, банковскую карту, гаджеты с технологией NFC, электронные билеты и QR-код.
Пассажир должен будет валидировать билет в начале и конце поездки. Эта возможность будет доступна и на остановочных пунктах без турникетов.
Такая практика удобна для транспортных систем с зональной оплатой проезда, когда стоимость проезда формируется автоматически в зависимости от дальности поездки. Метро и МЦК изменения не коснутся, зональные тарифы на проезд там вводить не будут.
Первые два диаметра Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2) запустят в конце 2019 – начале 2020 года. Они будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. Курсировать будут поезда "Иволга".
На МЦД также будет действовать программа лояльности карты "Тройка". За каждое пополнение "Кошелька" на сумму от 250 рублей пассажиры будут получать бонусы и скидки от партнеров программы лояльности. Размер кэшбэка составит 3 процента от внесенной суммы.
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