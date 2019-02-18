Проезд на МЦД можно будет оплачивать "Тройкой"

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Министерство транспорта выпустило приказ, позволяющий использовать карту "Тройка" при поездке на Московских центральных диаметрах, сообщает информационный центр департамента транспорта столицы.

Документ разрешает использовать для оплаты проезда на пригородных поездах, в том числе на МЦД, городские билеты, банковскую карту, гаджеты с технологией NFC, электронные билеты и QR-код.

Пассажир должен будет валидировать билет в начале и конце поездки. Эта возможность будет доступна и на остановочных пунктах без турникетов.

Такая практика удобна для транспортных систем с зональной оплатой проезда, когда стоимость проезда формируется автоматически в зависимости от дальности поездки. Метро и МЦК изменения не коснутся, зональные тарифы на проезд там вводить не будут.

Первые два диаметра Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2) запустят в конце 2019 – начале 2020 года. Они будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. Курсировать будут поезда "Иволга".

На МЦД также будет действовать программа лояльности карты "Тройка". За каждое пополнение "Кошелька" на сумму от 250 рублей пассажиры будут получать бонусы и скидки от партнеров программы лояльности. Размер кэшбэка составит 3 процента от внесенной суммы.