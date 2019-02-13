Бонусы "Тройки" будут действовать на МЦД

Программа лояльности карты "Тройка" будет действовать на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Пассажиры за каждое пополнение "Кошелька" на сумму от 250 рублей будут получать бонусы и скидки от партнеров программы лояльности. Размер кэшбэка составит 3% от внесенной суммы.
"Участники программы лояльности получают выгодные предложения при покупках более чем в шести тысячах кафе и ресторанов Москвы и Московской области, а также в магазинах и аптеках", – отметили в столичном департаменте транспорта. Кроме того, бонусы можно использовать для пополнения "Кошелька" по курсу один к одному.
Программа лояльности была запущена в 2018 году. В настоящий момент в ней участвуют более 300 тысяч пассажиров. За время существования программы ее участники совершили покупки более чем на 730 миллионов рублей.
Московские центральные диаметры – это сквозные железнодорожные линии, которые пройдут через весь город. По ним будут курсировать поезда "Иволга".
Запустить движение по двум первым линия – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – планируется в конце 2019 – начале 2020 года. Линии будут работать с 05:30 до 01:00, а интервал движения поездов в час-пик составит пять шесть минут.
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