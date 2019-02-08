Собянин объявил год железных дорог в Москве

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Сергей Собянин назвал 2019 год годом развития железнодорожного транспорта в Москве. После реализации проектов по строительству рельсовых путей его провозная способность увеличится на 1,3 млн пассажиромест.

"Одним из самых главных и приоритетных проектов в транспортном развитии Москвы - это использование гигантского потенциала, который нам достался с советского времени, когда огромные железнодорожные транспортные коридоры ходили в Москву, охватывая все ближайшее Подмосковье и субъекты Российской Федерации, в области города, которые находятся по границе Московской области", – сказал он, передает Агентство "Москва".

По словам мэра, добиться высоких показателей позволит строительство магистральных путей, которые дополнительно будут проложены по ряду направлений железной дороги, а также изменения интервалов движения поездов. "Это увеличение тактов поездов до четырех минут на Московском центральном кольце (МЦК). Это целая революция, на самом деле, в железнодорожных перевозках, когда они с такой частотой вообще раньше не ходили. Это запуск первых центральных диаметров МЦД-1 и МЦД-2", – отметил мэр.

В конце 2019 – начале 2020 года планируют запустить движение по первым двум Московским центральным диаметрам – это МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.

На двух первых МЦД организуют более 40 пересадок на станции метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги.

На МЦД-1 "Одинцово – Лобня" будет 20 пересадок, на МЦД-2 "Нахабино – Подольск" – 22 пересадки. Оба диаметра планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Были выбраны именно эти направления, поскольку железнодорожная инфраструктура здесь почти готова. В департаменте подчеркнули, что оба направления востребованы среди пассажиров и уже связаны с метрополитеном и МЦК.

На МЦД-1 будет 12 станций, с которых можно будет пересесть на столько же станций метро, а также на две станции МЦК и 6 радиальных направлений Московской железной дороги. На МЦД-2 будет 15 станций с пересадками на 13 станций метро, 7 станций радиальных направлений железной дороги и на две станции МЦК.

Пассажиры смогут оплачивать проезд на МЦД картами с функцией PayPass и PayWave, а также с помощью Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay на своих смартфонах.