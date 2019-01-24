Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:46

Главная / Новости /

Более 1,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев запустят в Москве в 2019 году

Новые выделенки и безопасность. Что ждет городской транспорт в 2019 году

транспорт

07:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В 2019 году в столице начнут ходить 1700 новых автобусов, трамваев и электробусов, рассказал заммэра города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Планируется обустроить 32 километра выделенных полос и 60 километров обособленных трамвайных путей. К летнему сезону в пункты велопроката должны поступить новые велосипеды, а также автомобили такси и каршеринга. Продолжится работа по повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах.

Отдельное внимание уделят улучшению электронных сервисов: мобильных приложений системы "Московский транспорт", программы лояльности "Город" для владельцев карты "Тройка" и других.

Всего с 2010 года город закупил 9993 автобуса, трамвая, троллейбуса и электробуса. В прошлом году в Москве полностью обновили автобусный парк: теперь в нем только новый низкопольный экологически чистый подвижной состав.

В сентябре 2018 года в столице запустили первый электробус. По городу курсирует 45 электробусов на пяти маршрутах, их пассажирами стали свыше миллиона человек. Каждый день электробусами пользуются порядка 20 тысяч пассажиров.

К концу 2023 года по Москве будут ездить порядка 1,8 тысячи электробусов. С 2021 года электробусы начнут вытеснять дизельные автобусы, а к 2030 году столица полностью перейдет на электробусы.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика