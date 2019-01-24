Более 1,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев запустят в Москве в 2019 году

В 2019 году в столице начнут ходить 1700 новых автобусов, трамваев и электробусов, рассказал заммэра города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Планируется обустроить 32 километра выделенных полос и 60 километров обособленных трамвайных путей. К летнему сезону в пункты велопроката должны поступить новые велосипеды, а также автомобили такси и каршеринга. Продолжится работа по повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах.
Отдельное внимание уделят улучшению электронных сервисов: мобильных приложений системы "Московский транспорт", программы лояльности "Город" для владельцев карты "Тройка" и других.
Всего с 2010 года город закупил 9993 автобуса, трамвая, троллейбуса и электробуса. В прошлом году в Москве полностью обновили автобусный парк: теперь в нем только новый низкопольный экологически чистый подвижной состав.
В сентябре 2018 года в столице запустили первый электробус. По городу курсирует 45 электробусов на пяти маршрутах, их пассажирами стали свыше миллиона человек. Каждый день электробусами пользуются порядка 20 тысяч пассажиров.
К концу 2023 года по Москве будут ездить порядка 1,8 тысячи электробусов. С 2021 года электробусы начнут вытеснять дизельные автобусы, а к 2030 году столица полностью перейдет на электробусы.
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