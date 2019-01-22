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Столичные электробусы перевезли миллион пассажиров с 1 сентября 2018 года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В городе работает свыше 40 электробусов, ими пользуются порядка 20 тысяч человек ежедневно.

"С начала запуска движения в Москве эти машины преодолели 325 тысяч километров. Экологически чистый транспорт курсирует на пяти маршрутах на северо-востоке и востоке города", – уточнил заммэра.

По его словам, на прошлой неделе электробусы вышли на маршрут № 83, который проходит от улицы Уссурийская до Преображенской площади. В 2018 году их запустили на маршрутах № 73, № 76, № 80, а также на автобусном маршруте № 649, последний полностью перешел на обслуживание электробусами.

Первый электробус запустили на городском маршруте 1 сентября. Автобусы на электрической тяге в Москву поставляют КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта поставит по 100 электробусов.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. В салоне установлены системы климат-контроля, спутниковой навигации, там есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi.

К концу 2023 года на столичных маршрутах будут курсировать порядка 1,8 тысячи электробусов. В 2019-2020 годах ежегодно город будет приобретать по 300 машин. С 2021 года электробусы начнут вытеснять дизельные автобусы, а к 2030 году столица полностью перейдет на электробусы.