Электробусы вышли на маршрут №83 на востоке Москвы

Электробусы начали курсировать в Москве по маршруту №83. Он связывает восточные районы столицы со станциями метро и МЦК. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов
"Шесть электробусов вышли на маршрут №83 – он стал пятым по счету, где курсирует транспорт нового поколения. Каждый день в городе работают более 40 автобусов на электрической тяге. С начала работы они перевезли свыше 930 тысяч пассажиров", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Маршрут №83 проходит от улицы Уссурийская до станции метро "Преображенская площадь".
Предполагается, что со временем электробусы заменят в Москве обычные автобусы, которые работают на бензине и дизельном топливе. В каждом электробусе – 30 сидячих мест, всего же в салоне могут находиться до 85 человек. Для безопасности есть датчики задымления и температуры, тревожные кнопки, система видеонаблюдения, а для комфорта – системы климат-контроля, спутниковой навигации и медиаэкраны, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.
Электробусы безопасны для экологии. Заряжают их на специальных ультрабыстрых станциях, которые размещены на конечных остановках.
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