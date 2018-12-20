Железнодорожные вокзалы в Подмосковье реконструируют

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Подмосковные власти договорились с РЖД о реконструкции железнодорожных вокзалов, расположенных в Московской области. Список объектов, которые войдут в программу, собираются утвердить к марту 2019 года, передает ТАСС.

20 декабря состоялось совещание с участием губернатора региона Андрея Воробьева, зампреда правительства области Игоря Трескова и гендиректора ОАО "РЖД"

Олега Белозерова. Они обсудили проекты Московских центральных диаметров, а также строительство путепроводов, пешеходных переходов и транспортно-пересадочных узлов.

"Будет разработана специальная программа с конкретным перечнем этих вокзалов, планируем, что через два месяца она будет утверждена", – отметил Тресков.

По его словам, в рамках проекта МЦД начато проектирование строительства шести путепроводов. Они позволят развести на разных уровнях автомобильные и железную дорогу.

МЦД станет новым транспортом в столичной агломерации, благодаря которому жители Подмосковья смогут путешествовать из одной точки области в противоположную. Система будет работать с 5:30 до 01:00. Расплачиваться в поездах можно будет, в том числе, картой "Тройка".

Ранее сообщалось, что скоростные поезда от Москвы до Одинцово запустят уже на этой неделе. Открытие движения станет первым этапом масштабного проекта по созданию Московских центральных диаметров.