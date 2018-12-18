Скоростные электрички от Москвы до Одинцова запустят на этой неделе

Запуск скоростных электричек от Москвы до Одинцово состоится на этой неделе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
"Это первый этап масштабного проекта по созданию Московских центральных диаметров. В 2019 году этот участок войдет в схему движения поездов Одинцово – Лобня", – цитирует Воробьева Агентство "Москва".
Губернатор также отметил, что в планах столичных и областных властей совместно с РЖД открыть маршрут, который соединит Нахабино и Подольск.
Воробьев посчитал эту работу очень важной, поскольку это позволит сократить время в пути для многих жителей Подмосковья.
Первые два диаметра – МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года. После этого должны заработать еще три линии МЦД: от Зеленограда до Раменского, от Апрелевки до Железнодорожного и от Пушкина до Домодедова.
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