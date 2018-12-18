Скоростные электрички от Москвы до Одинцова запустят на этой неделе

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Запуск скоростных электричек от Москвы до Одинцово состоится на этой неделе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

"Это первый этап масштабного проекта по созданию Московских центральных диаметров. В 2019 году этот участок войдет в схему движения поездов Одинцово – Лобня", – цитирует Воробьева Агентство "Москва".

Губернатор также отметил, что в планах столичных и областных властей совместно с РЖД открыть маршрут, который соединит Нахабино и Подольск.

Воробьев посчитал эту работу очень важной, поскольку это позволит сократить время в пути для многих жителей Подмосковья.

Первые два диаметра – МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года. После этого должны заработать еще три линии МЦД: от Зеленограда до Раменского, от Апрелевки до Железнодорожного и от Пушкина до Домодедова.