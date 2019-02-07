За МЦД присмотрят сотрудники МВД

Транспортная полиция будет обеспечивать безопасность на будущих Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщил начальник ГУ МВД России Дмитрий Шаробаров.
"Строительство на железной дороге продолжается и планируется введение Московских центральных диаметров, здесь также сотрудники транспортной полиции будут обеспечивать безопасность", – приводит слова Шаробарова ТАСС.
По его словам, в России ежесуточно на транспортных объектах работают более двух тысяч полицейских, одна тысяча из них – на железной дороге.
В конце 2019 – начале 2020 года планируют запустить движение по первым двум Московским центральным диаметрам – это МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.
Ранее сообщалось, что пассажиры смогут оплачивать проезд на МЦД картами с функцией PayPass и PayWave, а также с помощью Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay на своих смартфонах.
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