Жители столицы помогут улучшить городские парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи с 22 октября смогут высказать свои пожелания по совершенствованию городских парков. Предложить свои идеи можно будет в рамках краудсорсинг-проекта "Мой парк", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект приурочен к восьмилетию Мосгорпарка. Он пройдет в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай".

На первом этапе нужно будет предложить свои задумки по направлениям "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк", "Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы".

На втором пройдут дискуссии по темам "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк" и "Мировые парки". Затем эксперты в лице директоров Мосгорпарка Вячеслава Дунаева, Парка Горького Павла Трехлеба, "Эрмитажа" Алексея Чибина и Бабушкинского парка Игоря Бускина выберут лучшие идеи горожан.

На финальном этапе москвичи проголосуют за лучшие идеи из отобранных экспертами. Предложения, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы.

Поделиться своими мыслями можно будет до 25 октября, оставить свой голос – до 30 октября включительно. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе crowd.mos.ru либо воспользоваться учетной записью портала mos.ru. Сделать это можно уже сейчас.

За пять лет к 18 проектам присоединились более 156 тысяч москвичей. Они предложили более 92 тысяч идей, из которых более 2,8 тысячи эксперты отобрали для дальнейшей проработки. Москвичи стали соавторами таких проектов, как "Детские поликлиники", "Московские поликлиники", "Московское долголетие", "Моя библиотека", "Мой офис госуслуг", "Культурные центры. Будущее", "Музеи Москвы" и другие.

Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. В сентябре раздел "Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы" появился в мобильном приложении "Активный гражданин".