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15:44

"Активные граждане" предложат идеи в краудсорсинг-проекте "Электронный дом"

город технологии общество

15:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование, посвященное краудсорсинг-проекту по созданию городского портала и приложения для управления домом, взаимодействия жителей и управляющих организаций на базе сервиса "Электронный дом", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Голосование разделено на две части. В первой москвичам нужно будет ответить, примут ли они участие в краудсорсинг-проекте "Электронный дом".

Во второй части горожане укажут, пользуются ли они сервисом "Электронный дом", пилотную версию которого запустили в прошлом году.

"Предложить свои идеи, описать ситуации в сфере ЖКХ, по которым хотелось бы иметь больше информации в доступном формате, и обсудить с другими участниками мировой опыт использования цифровых технологий в управлении домом можно в рамках краудсорсинг-проекта с 10 по 20 сентября на платформе правительства Москвы", – говорится в сообщении.

С помощью "Электронного дома" можно проводить собрания собственников в режиме онлайн, а также общедомовые опросы и обсуждение предложений с соседями. К преимуществам сервиса относятся экономия времени, оперативность информации, учет каждого голоса, а также наличие оповещений.

"Активные граждане" предложат идеи о цифровых технологиях в управлении домом

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, с помощью которого москвичи выбрали праздничную программу Дня города. В нем приняло участие более 150 тысяч человек. Большинство из них уверено, что праздник не может обойтись без красочных фейерверков. За это проголосовали 40,82% горожан. За отдельные мероприятия для детей проголосовали почти 30%. Мероприятия, посвященные благотворительным акциям, заинтересовали 14,16 % человек.

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город технологии общество

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