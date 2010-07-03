Названы имена лучших участковых терапевтов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пользователи сервиса "Активный гражданин" выбрали лучших участковых терапевтов, а также педиатров и медсестер детских поликлиник столицы по итогам их работы в 2018 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего было поставлено 920 тысяч оценок по десятибалльной шкале. Средний бал каждого медика посчитали, после чего составили соответствующие рейтинги.

По общему количеству оценок среди участковых терапевтов первое место получила поликлиника № 107 (773 оценки). Второе место разделили диагностический центр № 5 и Троицкая городская больница (по 727 голосов). Замкнула тройку поликлиника № 218 (689 оценок).

Лучший средний бал – сразу у двух специалистов из одного учреждения. Это Киаметдин Садтаров и Татьяна Суханова из городской поликлиники № 214.

Что касается голосования за лучшего педиатра, наибольшее количество оценок получили врачи из детской поликлиники № 38 (филиал № 1) – 1069 голосов . Победителем же стала Валентина Комиссарова из детской поликлиники № 15.

В голосовании за лучшую работу участковых детских медицинских сестер первое место также досталось детской поликлинике № 38 (филиал № 1), получившей 949 оценок. Победителем этой категории стала Каролина Гридина из детской поликлиники № 130.

Отмечается, что подобное голосование проводилось в четвертый раз. Награждение прошло 24 июля. Победителям выдали почетные грамоты и памятные сувениры от департамента здравоохранения Москвы и проекта "Активный гражданин".