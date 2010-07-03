В отделении хирургии ГКБ № 52 пройдет день открытых дверей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
В городской клинической больнице № 52 департамента здравоохранения Москвы 27 июля пройдет день открытых дверей в отделении хирургии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
По словам сотрудников больницы, в этот день желающие смогут получить консультацию врача-хирурга в консультативно-диагностическом отделении больницы. При необходимости пациентов отправят на дополнительное обследование, а также дадут направление на госпитализацию.
В пресс-службе добавили, что обратиться к столичным врачам также могут горожане, у которых ранее были диагностированы доброкачественные образования кожи и мягких тканей, органов желудочно-кишечного тракта, трахеи и бронхов, молочной железы, а также заболевания прямой кишки, желчекаменная болезнь, варикозная болезнь нижних конечностей, грыжи передней брюшной стенки и пищеводного отверстия диафрагмы, диастаз прямых мышц живота.
Для посещения дня открытых дверей необходимо предварительно записаться по телефону 8 (906) 30–42–58, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
С 22 по 26 июля в московских поликлиниках проходит неделя здоровья. Посетители смогут получить консультации у специалистов, научиться оказанию первой медицинской помощи, узнать, как ухаживать за ребенком или лежачим больным.
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