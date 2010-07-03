Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ

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Министерство здравоохранения разработало специальную медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека, передает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту приказа, подобное нововведение призвано расширить полноту и достоверность информации о болезни, вызванной ВИЧ. Кроме того, новая карта обеспечит необходимой статистикой форму федерального статистического наблюдения и федеральный регистр лиц с вирусом иммунодефицита.

Вместе с тем подчеркивается, что ведение статистики ВИЧ-инфицированных идет в соответствии с государственной стратегией противодействия распространению инфекции в России до 2020 года.

Ранее в РАН предупредили о росте эпидемии ВИЧ. Как пояснил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский, лечение ВИЧ-инфицированных продлевает им жизнь и, как следствие, количество больных быстро увеличивается. Покровский также напомнил, что каждый ВИЧ-инфицированный остается зараженным на всю жизнь и "может в среднем 12 лет передавать вирус другим людям".

Согласно информации Минздрава, число зарегистрированных случаев ВИЧ в России на конец 2018 года превысило 896 тысяч человек против 871 тысячи в конце 2016 года. При этом в 2011-2016 годах ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10%.