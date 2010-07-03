В Роспотребнадзоре определили главный фактор развития рака

Согласно данным Роспотребнадзора, возникновение и развитие порядка 90% онкологических заболеваний, а также эмфиземы, бронхита и коронарной болезни связано с курением табака. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре уточняют, что табачные изделия содержат около четырех тысяч химических соединений, а в табачном дыме их порядка пяти тысяч. Вместе с тем около 60 из них относятся к предполагаемым или известным канцерогенам, вызывающим рак.
Также в сообщении ведомства отмечается, что от одной сигареты человек получает три миллиграмма никотина, смертельной же дозой для взрослого является 60 миллиграммов.
Кроме того, курение ухудшает состояние зубов и повышает риск мозгового инсульта и инфаркта миокарда. Стоит также заметить, что, согласно статистике Роспотребнадзора, бросивший курить в 30–35 лет может рассчитывать на продолжительность жизни, равную продолжительности жизни никогда не куривших людей.
Ранее стало известно, что главный нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал возвращение мест для курения в аэропорты. 16 июля соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной думе.
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