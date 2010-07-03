Главный нарколог Минздрава поддержал возвращение курилок в аэропорты

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддержал возвращение мест для курения в аэропорты. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Дело в том, что запрет курения в аэропортах, то есть лишение их мест курения, привело к тому, что люди стали курить в других местах. Уследить за этим было невозможно. Этот дым просто распространяется по залу от всех мужских санитарных комнат. Поэтому привести это в порядок, наверное, будет правильная история", – сказал Брюн.
16 июля законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов прошел первое чтение в Госдуме. Как подчеркнули депутаты, курительные комнаты необходимо оборудовать мощными системами вентиляции, чтобы защитить некурящих людей от табачного дыма.
В конце прошлого года в аэропорту Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Курительные павильоны обустроены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса. Одновременно ими могут воспользоваться до 14 человек.
Павильоны решили установить, чтобы создать комфортные условия для курящих пассажиров. Навесы защищают от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров от воздействия табачного дыма. Также это сказывается на чистоте привокзальных площадей.
Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон.
Госдума приняла законопроект о курилках в аэропортах в первом чтении
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