Жириновский назвал табак ядом страшнее алкоголя

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что табак опаснее для организма, чем алкоголь. По его словам, люди, которые курят, являются самоубийцами, передает Агентство "Москва".
"Алкоголь – это плохо, но там хотя бы природная основа напитка. Это виноград, это фрукты, яблоки. Просто градус может немного влиять на человека. Табак – это яд в чистом виде", – заявил Жириновский на заседании Госдумы.
Он отметил, что нет никакой необходимости в курении, при этом табак является главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
16 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов. Также в законопроект могут внести поправку, которая предусматривает приравнивание электронных сигарет к обычным.
Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, оборудованных вентиляцией.
Авторы законопроекта о возвращении курилок в аэропорты утверждают, что все равно люди курят, несмотря на запрет, в том числе в комнатах матери и ребенка.
Против возвращения курилок выступает Минздрав. Эксперты считают, что создание условий для любителей подымить никак не уменьшит их число. Полный запрет на курение в общественных местах снижает продажи сигарет в среднем на 15 процентов. Об этом говорится в письме министра здравоохранения Вероники Скворцовой, направленном в Госдуму.
Законопроект также не поддержали в комитете Совета Федерации по социальной политике. "Да, у нашего комитета отрицательное заключение на данный законопроект, концептуально мы его не поддерживаем", – цитирует ТАСС главу комитета Валерия Рязанского.
Законопроект о курилках в аэропортах прошел первое чтение
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