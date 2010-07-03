Жириновский назвал табак ядом страшнее алкоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что табак опаснее для организма, чем алкоголь. По его словам, люди, которые курят, являются самоубийцами, передает Агентство "Москва".

"Алкоголь – это плохо, но там хотя бы природная основа напитка. Это виноград, это фрукты, яблоки. Просто градус может немного влиять на человека. Табак – это яд в чистом виде", – заявил Жириновский на заседании Госдумы.

Он отметил, что нет никакой необходимости в курении, при этом табак является главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

16 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов. Также в законопроект могут внести поправку, которая предусматривает приравнивание электронных сигарет к обычным.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, оборудованных вентиляцией.

Авторы законопроекта о возвращении курилок в аэропорты утверждают, что все равно люди курят, несмотря на запрет, в том числе в комнатах матери и ребенка.

Против возвращения курилок выступает Минздрав. Эксперты считают, что создание условий для любителей подымить никак не уменьшит их число. Полный запрет на курение в общественных местах снижает продажи сигарет в среднем на 15 процентов. Об этом говорится в письме министра здравоохранения Вероники Скворцовой, направленном в Госдуму.

Законопроект также не поддержали в комитете Совета Федерации по социальной политике. "Да, у нашего комитета отрицательное заключение на данный законопроект, концептуально мы его не поддерживаем", – цитирует ТАСС главу комитета Валерия Рязанского.

