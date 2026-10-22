Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 14:49

Транспорт

В Москве проверили два новых причала маршрута электросудов "Лужники" – "Киевский"

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В столице проводят финальные работы на причалах "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды", которые войдут в четвертый регулярный речной маршрут "Лужники" – "Киевский". Об этом сообщил Дептранс Москвы в мессенджере МАХ.

Специалисты проверили противопожарное оборудование, швартовочные устройства, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также связь и автоматику турникетов. Кроме того, плавучие причалы, произведенные на Пермской судоверфи, соединили с переходными понтонами и подключили к городским электросетям.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что новые остановки свяжут прогулочные территории с историческим центром города. Он также отметил, что популярность четвертого речного маршрута растет – с момента его запуска пассажиры совершили 135 тысяч поездок.

Ликсутов добавил, что развитие речного транспорта в столице продолжается по поручению Сергея Собянина.

Ранее Собянин сообщал, что до конца 2026 года на Москве-реке откроют три новых транспортных причала. Помимо "Новодевичьих прудов" и "Воробьевской набережной" на четвертом регулярном маршруте, на третьем появится причал "Красные Холмы". Также мэр Москвы напомнил, что всего с 2023 года в столице открыли 25 причалов.

Более 30 электросудов готовят в Москве к предстоящей зиме

Читайте также


транспортгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика