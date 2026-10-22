В Москве проверили два новых причала маршрута электросудов "Лужники" – "Киевский"

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В столице проводят финальные работы на причалах "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды", которые войдут в четвертый регулярный речной маршрут "Лужники" – "Киевский". Об этом сообщил Дептранс Москвы в мессенджере МАХ.

Специалисты проверили противопожарное оборудование, швартовочные устройства, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также связь и автоматику турникетов. Кроме того, плавучие причалы, произведенные на Пермской судоверфи, соединили с переходными понтонами и подключили к городским электросетям.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что новые остановки свяжут прогулочные территории с историческим центром города. Он также отметил, что популярность четвертого речного маршрута растет – с момента его запуска пассажиры совершили 135 тысяч поездок.

Ликсутов добавил, что развитие речного транспорта в столице продолжается по поручению Сергея Собянина.

Ранее Собянин сообщал, что до конца 2026 года на Москве-реке откроют три новых транспортных причала. Помимо "Новодевичьих прудов" и "Воробьевской набережной" на четвертом регулярном маршруте, на третьем появится причал "Красные Холмы". Также мэр Москвы напомнил, что всего с 2023 года в столице открыли 25 причалов.

