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22 октября, 14:48

Политика

Путин примет участие в саммите "Россия – Африка" в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин примет участие в третьем саммите "Россия – Африка", который пройдет в Москве 28–29 октября. Об этом сообщила советник президента РФ, председатель Совета при главе государства по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

Она рассказала, что в конце октября в столице состоятся два международных мероприятия – 8-й саммит Форума стран – экспортеров газа, запланированный на 27 октября, и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка", в рамках которого 28– 29 октября пройдет третий саммит.

"Ожидается, что глава нашего государства примет участие в этих мероприятиях", – сказала Ямпольская.

Ранее Путин сообщил, что РФ придает большое значение укреплению дружественных связей с африканскими странами. Он отметил, что Африку и Россию объединяет желание создать справедливый многополярный мир, где главенствуют равенство, международное право и свобода от дискриминации и навязывания воли.

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