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22 октября, 14:49

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Депутат Ветров: следует ввести в РФ оплачиваемые дни отдыха с целью профилактики выгорания

В России предложили ввести оплачиваемые дни отдыха с целью профилактики выгорания

Фото: depositphotos/tonodiaz

В России следует ввести для сотрудников оплачиваемые дни отдыха с целью профилактики эмоционального выгорания. С инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга "Поселок Шушары", председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, копию его обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко приводит RT.

Речь идет об учреждении "Дней психического здоровья". В рамках проекта каждый официально трудоустроенный сотрудник мог бы получить 2–3 оплачиваемых дня в году, чтобы отдохнуть в санатории, профилактории, стационаре или амбулатории по направлению психолога или психиатра.

По словам депутата, подобная мера поспособствует укреплению здоровья нации. Ветров подчеркнул, что психическое и психологическое здоровье сегодня – важнейшая составляющая полноценной и счастливой жизни в мегаполисах. Заботу о душевном состоянии взрослых граждан он также предложил рассматривать как инвестицию в демографию и последующее рождение детей.

Ранее эксперт по развитию партнерского направления Екатерина Краснухина заявила, что недостаток признания со стороны руководства может снижать инициативность сотрудников и способствовать эмоциональному выгоранию. Работники, которые регулярно получают признание своих результатов, на 82% чаще демонстрируют высокую вовлеченность.

По ее словам, сотруднику важно видеть, что его усилия замечают и они приводят к конкретному результату. Если вместо признания человек получает лишь увеличение нагрузки, это может сформировать ощущение, что проявлять инициативу в компании бессмысленно. Одной разовой премии недостаточно для создания устойчивой мотивации.

Аналитики выяснили, что признаки выгорания чаще всего встречаются у Екатерин

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