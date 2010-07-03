Минздрав объяснил данные о росте заболеваемости ВИЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. Об этом говорится на сайте Минздрава РФ.

"Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так в Минздраве прокомментировали информации СМИ, что число субъектов федерации с эпидемией ВИЧ за три года выросло более чем на 40 процентов – в 13 регионах инфицировано свыше одного процента населения, при этом 70 процентов заболевших – граждане в возрасте 30-50 лет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что России удалось остановить распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В 2018 году были получены отрицательные цифры прироста. Это произошло на фоне значительного увеличения числа граждан, обследованных на инфекцию. Темп прироста заболеваемостью ВИЧ снизился с 13 процентов в 2013 году до -2 процентов в 2018 году.

Также в Роспотребнадзоре указали, что заболевания, связанные с ВИЧ/СПИД, уже стали причиной смерти 35 миллионов человек в мире. В мире насчитывается 36,9 миллиона человек, которые живут с ВИЧ. 75 процентов из них знают о своем положительном статусе, остальные не подозревают о нем.

В ближайшие годы в России хотят увеличить охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией. Такая задача содержится в государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

