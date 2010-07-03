В России могут создать эмбрионы с сопротивляемостью ВИЧ

Российский биолог Денис Ребриков работает над созданием эмбрионов с сопротивляемостью ВИЧ. Провести имплантацию генноотредактированных эмбрионов он планирует до конца года, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Эксперимент нацелен на модификацию гена CCR5. Ребриков намерен отключить ген, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникать в клетки эмбрионов, которые будут имплантированы ВИЧ-инфицированным матерям.
По словам Ребрикова, он заключил соглашение с ВИЧ-центром в Москве о наборе женщин, инфицированных ВИЧ, которые хотят принять участие в эксперименте.
Ребриков возглавляет лабораторию по редактированию генома в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.
В ближайшие годы в России хотят увеличить охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией. Такая задача содержится в государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
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