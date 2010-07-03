Более 100 тысяч человек прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Обследование в павильонах "Здоровая Москва" с начала сезона прошли порядка 100 тысяч человек.
Самые посещаемые павильоны – в зоне отдыха "Площадь Юности", парках "Ходынское поле", "Красногвардейские пруды", "Южное Бутово" и сквере у станции метро "Чертановская", говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Женщины традиционно относятся к своему здоровью внимательнее, чем мужчины. Они приходят в павильоны примерно в два раза чаще. Чаще всего врачи у посетителей павильонов выявляют повышенный уровень глюкозы в крови, артериального давления, нарушение сердечного ритма", – рассказал руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Ранее сообщалось, что веранды здоровья заработали еще в четырех парках Москвы. Площадки появились в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", парке "Ангарские пруды", зоне отдыха "Площадь Юности" в Зеленограде и Гончаровском парке. Теперь для горожан работают 13 веранд здоровья в рамках программы "Здоровая Москва". Там можно заняться гимнастикой и фитнесом, йогой и пилатесом, научиться танцевать латиноамериканские и восточные танцы, поиграть в настольный теннис и составить рацион правильного питания.
Для каждой из веранд составляется отдельное расписание, все мероприятия бесплатные. За две недели их посетили более 15 тысяч человек.
Что касается бесплатной диспансеризации, то ее можно пройти в 45 павильонах "Здоровая Москва". В модулях создан аналог городской поликлиники. На проверку здоровья уходит час. Результаты обследований сразу вносят в электронную карту. Павильоны работают без выходных и перерывов на обед с 08:00 до 22:00.
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
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