Вице-мэр Хельсинки отметила значимость проекта "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-мэр Хельсинки по соцвопросам и здравоохранению Санна Весиканса отметила легкость и доступность диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в столичных парках. Об этом она сообщила на конгрессе Urban Health, проходящем в рамках Московского урбанистического форума.
По ее словам, залогом успешной профилактики является простой доступ к медуслугам.
"Очень удобно, что это можно сделать прямо в парке. Хорошо, что вы идете туда, где люди", – сказала Весиканса.
Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в свою очередь, отметила, что за неделю 46 диагностических павильонов в Москве уже посетили более 3,5 тысячи человек.
"Также в рамках программы "Здоровая Москва" рядом с медицинскими павильонами в парках открылись веранды здоровья. Обширная программа включает занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании. За неделю их посетили уже более 3,5 тысячи человек", – рассказала Ракова.
В столичных парках можно пройти диспансеризацию и проконсультироваться со специалистами. Прием врачей длится с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Общая диагностика занимает около одного часа.
Сейчас в парках есть 46 павильонов здоровья. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.
Сначала измеряют рост, вес и другие параметры пациента. Проводится электрокардиография, проверяется артериальное давление.
Кроме того, в четырех парках открылись веранды здоровья. А во флагманских офисах "Мои документы" доступны кабинеты "Мое здоровье". Там можно пройти экспресс-проверку состояния здоровья.
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