Вице-мэр Хельсинки отметила значимость проекта "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-мэр Хельсинки по соцвопросам и здравоохранению Санна Весиканса отметила легкость и доступность диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в столичных парках. Об этом она сообщила на конгрессе Urban Health, проходящем в рамках Московского урбанистического форума.

По ее словам, залогом успешной профилактики является простой доступ к медуслугам.

"Очень удобно, что это можно сделать прямо в парке. Хорошо, что вы идете туда, где люди", – сказала Весиканса.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в свою очередь, отметила, что за неделю 46 диагностических павильонов в Москве уже посетили более 3,5 тысячи человек.

"Также в рамках программы "Здоровая Москва" рядом с медицинскими павильонами в парках открылись веранды здоровья. Обширная программа включает занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании. За неделю их посетили уже более 3,5 тысячи человек", – рассказала Ракова.

В столичных парках можно пройти диспансеризацию и проконсультироваться со специалистами. Прием врачей длится с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Общая диагностика занимает около одного часа.

Сейчас в парках есть 46 павильонов здоровья. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.

Сначала измеряют рост, вес и другие параметры пациента. Проводится электрокардиография, проверяется артериальное давление.

Кроме того, в четырех парках открылись веранды здоровья. А во флагманских офисах "Мои документы" доступны кабинеты "Мое здоровье". Там можно пройти экспресс-проверку состояния здоровья.

