Москвичи смогут бесплатно измерить давление в центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи смогут измерить артериальное давление и проконсультироваться со специалистами во всех центрах госуслуг "Мои документы" до конца месяца. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Городской департамент здравоохранения продлевает акцию "Узнай уровень своего артериального давления" до 30 июня включительно. Врачи будут принимать горожан ежедневно с 08:00 до 20:00.

В акции, стартовавшей 17 мая, также приняли участие 30 медучреждений Депздрава: поликлиники и центры здоровья. Там предлагали измерить рост и индекс массы тела, уровень артериального давления. Кроме того, москвичи могли дополнительно сдать экспресс-анализ на уровень глюкозы и холестерина в крови, сделать электрокардиограмму.

По словам замглавы столичного департамента здравоохранения Елены Громовой, услуга по измерению артериального давления в центрах госуслуг пользовалась большим спросом у жителей столицы. "За все время проведения акции в ней приняли участие около 80 тысяч человек, из них 60 тысяч измерили давление и получили рекомендации специалистов именно в центрах "Мои документы", – подчеркнула Громова. Она отметила, что продлить срок действия акции решили по просьбам горожан.

Отмечается, что диагностику можно было пройти не только в офисах "Мои документы" и поликлиниках, но и в парках и торговых центрах.

Кроме того, в начале июня в столичных парках открылись первые восемь павильонов для медицинских обследований "Здоровая Москва". Там оборудовали процедурные, кабинеты доврачебного осмотра, кабинеты врача-терапевта и УЗИ. Павильоны работают более чем в 40 парках города без выходных и перерывов на обед – с 08:00 до 22:00.