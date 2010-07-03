Первые павильоны "Здоровая Москва" открылись в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парках столицы открылись первые восемь павильонов для медицинских обследований "Здоровая Москва".

На сайте департамента здравоохранения города указано, что в павильонах оборудованы процедурные кабинеты, кабинеты доврачебного осмотра, кабинеты врача-терапевта, кабинеты УЗИ, кабинеты врача-педиатра и другие. Летом такие павильоны будут работать более чем в 40 парках города.

Первые такие точки открыты в Перовском парке, парке у прудов "Радуга", в зонах отдыха Мещерское и Площадь Юности, в скверах имени Полетаева и у метро "Люблино", в парке "Печатники", а также в Парке имени 850-летия Москвы.

Прежде всего, программа рассчитана на тех, кому не хватает времени сходить в поликлинику – для посещения павильона в парке необязательно записываться заранее. Общее время обследований будет занимать не более часа.

Врачи измерят рост, вес, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление, рассчитают индекс массы тела, определят относительный и абсолютный сердечно-сосудистый риск; возьмут анализ крови по 30 показателям, сделают электрокардиографию. Здесь же можно будет получить консультацию врача-терапевта и пройти онкоскрининг. После прохождения диспансеризации врачи выдадут паспорт здоровья – подробное медицинское заключение. По назначению врача можно будет пройти дополнительные обследования и получить консультации аллерголога, оториноларинголога, офтальмолога.

Посетителю нужно предъявить администратору паспорт, его копию или водительские права, а не прикрепленным к поликлинике понадобится также полис ОМС. Участник акции получает маршрутный лист с перечнем исследований, проходит анкетирование на выявление факторов риска развития заболеваний через инфоматы.

Павильоны будут работать без выходных и перерывов на обед, с 8:00 до 22:00.



"Мосгорсправка": москвичи за ЗОЖ

Выездная программа будет проходить уже второй год подряд. Подробную информацию о работе павильонов "Здоровая Москва" можно будет получить в ближайшее время на сайте mos.ru и на сайте столичного департамента здравоохранения.

