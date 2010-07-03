Москвичи летом смогут бесплатно проверить здоровье в парках

Горожане смогут бесплатно пройти диагностику организма в столичных парках 3 июня, рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
В этот день стартует проект "Здоровая Москва". По словам Хрипуна, в Москве около 30% жителей ни разу не были в поликлиниках за прошедший год.
"Известный факт: чтобы жить долго и быть здоровым, нужно регулярно проходить профилактику. Мы предлагаем москвичам пройти летний тест здоровья во время прогулки в комфортных павильонах "Здоровая Москва", – цитирует Хрипуна Агентство "Москва".
Он отметил, что в столице уже есть успешный опыт проведения таких мероприятий. Выяснилось, что это востребовано среди москвичей.
В течение всего лета медики будут работать в павильонах в парках, чтобы проверить здоровье горожан и дать профессиональные советы о том, как быть здоровым и жить долго. Руководитель департамента подчеркнул, что основные диагностические тесты проходят очень быстро: в течение 40 минут или часа можно получить подробное представление о своем здоровье. Если есть риски, в 50% случаев их можно предупредить, добавил Хрипун.
Павильоны "Здоровая Москва" будут работать все лето более чем в 40 парках города с 8:00 до 22:00 без выходных и перерывов на обед. Первые восемь начнут работу 3 июня. Это павильоны в Перовском парке, парках "Радуга", "Печатники", в зонах отдыха "Мещерское", "Площадь Юности", в скверах имени Полетаева, у станции метро "Люблино" и в парке имени 850-летия Москвы.
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