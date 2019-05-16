Для чего россиянам могут дать дополнительный день отпуска

С этого года россиянам могут дать дополнительный отпускной день. Правда, не всем и не для поездки на дачу, а только людям после 40 лет и исключительно для прохождения диспансеризации. Рассказываем, как можно проверить свое здоровье без потери в зарплате и для чего нужно комплексное обследование.
Продуктивный выходной
Министерство труда РФ прорабатывает вопрос о том, чтобы внести изменения в законодательство, благодаря которым люди после 40 лет получат право ежегодно брать дополнительный день оплачиваемого отпуска, чтобы проходить диспансеризацию. Сейчас работник может без проблем взять отгул для проверки здоровья только раз в три года. Свои предложения министерство должно представить до 20 июня.
Изменения в трудовом законодательстве стали необходимы, так как 6 мая диспансеризацию после 40 лет, согласно приказу Минздрава, рекомендовали проходить ежегодно. Прежняя периодичность – раз в три года – сохранилась только для людей от 18 до 39 лет. Люди предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии) могут взять два дня отпуска для проверки здоровья.
Для большего удобства в апреле разрешили проходить диспансеризацию не только по будням в дневное время, но и по вечерам, а также по субботам.
Как пройти диспансеризацию?
Право на бесплатную диспансеризацию предоставляется раз в три года лицам от 21 года, людям после 40 лет – раз в год. Пройти диспансеризацию можно, обратившись с полисом ОМС в поликлинику, к которой вы прикреплены, причем на прием можно попасть в тот же день. Список анализов и консультаций зависит от возраста и пола человека. Полный перечень можно узнать у врача-терапевта, который дает направление на диспансеризацию.
Диспансеризация обязательно включает в себя посещение:
- Терапевта (врача общей практики);
- Невролога;
- Хирурга;
- Офтальмолога;
- Эндокринолога;
- Уролога или гинеколога.
Также обязательно будут проведены следующие исследования (результаты будут готовы в течение двух-шести дней):
- Флюорография;
- Электрокардиография;
- Измерение роста, массы тела;
- Измерение артериального давления;
- Клинические анализы крови и мочи;
- Определение уровня глюкозы в крови;
- Определение уровня общего холестерина в крови.
После прохождения диспансеризации пациент может быть направлен к более узкому специалисту (например, гастроэнтерологу или кардиологу) для уточнения диагноза, проведения дополнительного исследования и назначения лечения.
Польза диспансеризации и осмотры в парках
Председатель комиссии по здравоохранению Мосгордумы Людмила Стебенкова рассказала Москве 24, что сегодня в столице созданы все условия для удобного прохождения диспансеризации. По ее словам, первый этап осмотра можно пройти в течение 90 минут.
"Первый этап диспансеризации, когда пациент проходит специалистов и сдает все анализы, можно пройти буквально за полтора часа, обратившись в профилактическое отделение поликлиники. Если у человека что-то найдут, то его направят на второй этап диспансеризации к конкретным специалистам", – пояснила она.
Кроме того, в этом году москвичи смогут пройти первый этап диспансеризации в столичных парках. По словам Стебенковой, специалисты будут работать с 1 июня по 14 сентября.
"В парках раскинут шатры, в которых будут работать 13 специалистов. Там будут делать необходимые измерения, ультразвуковое исследование также будет проводиться по определенным дням. Диспансеризацию можно будет пройти с 7 утра до 22 часов вечера", – отметила собеседница Москвы 24.
Стебенкова добавила, что благодаря диспансеризации удается выявить множество серьезных заболеваний, которые легко лечатся на первоначальных стадиях.
"Всегда выявление раннего заболевания способствует тому, что можно быстро решить проблему. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем проще его вылечить. А выявление таких заболеваний, как онкологические, может сохранить жизнь человеку", – добавила депутат.
Собеседница Москвы 24 добавила, что кроме диспансеризации лучше проходить также ежегодные профилактические осмотры, которые "мало отличаются от диспансеризации".
Профосмотры включают меньший объем исследований (проверка артериального давления, анализ крови и другие) и проводятся по той же схеме, однако без посещения большинства врачей-специалистов, ограничиваются терапевтом.