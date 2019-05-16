Для чего россиянам могут дать дополнительный день отпуска

С этого года россиянам могут дать дополнительный отпускной день. Правда, не всем и не для поездки на дачу, а только людям после 40 лет и исключительно для прохождения диспансеризации. Рассказываем, как можно проверить свое здоровье без потери в зарплате и для чего нужно комплексное обследование.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Продуктивный выходной

Министерство труда РФ прорабатывает вопрос о том, чтобы внести изменения в законодательство, благодаря которым люди после 40 лет получат право ежегодно брать дополнительный день оплачиваемого отпуска, чтобы проходить диспансеризацию. Сейчас работник может без проблем взять отгул для проверки здоровья только раз в три года. Свои предложения министерство должно представить до 20 июня.

Изменения в трудовом законодательстве стали необходимы, так как 6 мая диспансеризацию после 40 лет, согласно приказу Минздрава, рекомендовали проходить ежегодно. Прежняя периодичность – раз в три года – сохранилась только для людей от 18 до 39 лет. Люди предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии) могут взять два дня отпуска для проверки здоровья.

С начала 2019 года каждый россиянин С начала 2019 года каждый россиянин получил право на один дополнительный отпускной день для прохождения диспансеризации, который он может взять раз в три года. При этом за работником сохраняют средний заработок и его не могут уволить за прогул. Однако для того, чтобы не выходить на работу, нужно согласовать с начальством конкретный день и написать письменное заявление. Для большего удобства в апреле разрешили проходить диспансеризацию не только по будням в дневное время, но и по вечерам, а также по субботам.



Как пройти диспансеризацию?

Право на бесплатную диспансеризацию предоставляется раз в три года лицам от 21 года, людям после 40 лет – раз в год. Пройти диспансеризацию можно, обратившись с полисом ОМС в поликлинику, к которой вы прикреплены, причем на прием можно попасть в тот же день. Список анализов и консультаций зависит от возраста и пола человека. Полный перечень можно узнать у врача-терапевта, который дает направление на диспансеризацию.

Диспансеризация обязательно включает в себя посещение:



Терапевта (врача общей практики);

Невролога;

Хирурга;

Офтальмолога;

Эндокринолога;

Уролога или гинеколога.

Флюорография;

Электрокардиография;

Измерение роста, массы тела;

Измерение артериального давления;

Клинические анализы крови и мочи;

Определение уровня глюкозы в крови;

Определение уровня общего холестерина в крови.

Польза диспансеризации и осмотры в парках

Также обязательно будут проведены следующие исследования (результаты будут готовы в течение двух-шести дней):После прохождения диспансеризации пациент может быть направлен к более узкому специалисту (например, гастроэнтерологу или кардиологу) для уточнения диагноза, проведения дополнительного исследования и назначения лечения.

Председатель комиссии по здравоохранению Мосгордумы Людмила Стебенкова рассказала Москве 24, что сегодня в столице созданы все условия для удобного прохождения диспансеризации. По ее словам, первый этап осмотра можно пройти в течение 90 минут.

"Первый этап диспансеризации, когда пациент проходит специалистов и сдает все анализы, можно пройти буквально за полтора часа, обратившись в профилактическое отделение поликлиники. Если у человека что-то найдут, то его направят на второй этап диспансеризации к конкретным специалистам", – пояснила она.

Кроме того, в этом году москвичи смогут пройти первый этап диспансеризации в столичных парках. По словам Стебенковой, специалисты будут работать с 1 июня по 14 сентября.

"В парках раскинут шатры, в которых будут работать 13 специалистов. Там будут делать необходимые измерения, ультразвуковое исследование также будет проводиться по определенным дням. Диспансеризацию можно будет пройти с 7 утра до 22 часов вечера", – отметила собеседница Москвы 24.



Людмила Стебенкова глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людям не всегда удобно идти в поликлинику, чтобы пройти диспансеризацию, а утром, выйдя на прогулку в парк, они вполне могут найти время, чтобы узнать состояние своего здоровья. Это такое ноу-хау, которое будет в Москве.

Стебенкова добавила, что благодаря диспансеризации удается выявить множество серьезных заболеваний, которые легко лечатся на первоначальных стадиях.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Всегда выявление раннего заболевания способствует тому, что можно быстро решить проблему. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем проще его вылечить. А выявление таких заболеваний, как онкологические, может сохранить жизнь человеку", – добавила депутат.

Собеседница Москвы 24 добавила, что кроме диспансеризации лучше проходить также ежегодные профилактические осмотры, которые "мало отличаются от диспансеризации".

Профосмотры включают меньший объем исследований (проверка артериального давления, анализ крови и другие) и проводятся по той же схеме, однако без посещения большинства врачей-специалистов, ограничиваются терапевтом.