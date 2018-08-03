Время диспансеризации: как власти заботятся о здоровье москвичей

Генеральный директор НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александр Румянцев рассказал порталу Москва 24 о потенциале системы ЕМИАС и будущем диспансеризации в Москве.

Фото: личный архив Александра Румянцева

Александр Григорьевич, какие анализы сейчас включены в диспансеризацию? Какова статистика за прошлые годы?

Диспансеризация населения включает в себя профилактические осмотры у врачей-специалистов, лабораторные исследования и диагностические (флюорография, УЗИ и тому подобное). Целью диспансеризации являются скрининг и диагностика отклонений в состоянии здоровья москвичей. Те, у кого обнаружены отклонения или впервые установлены диагнозы, направляются к специалистам для уточнения диагнозов и принятия решений о лечении, диспансерном наблюдении и реабилитации.

Москва еще с советского времени ежегодно ведет такую работу с детьми от самого рождения до 18 лет, охват составляет более 95–98 процентов. Это позволяет в полной мере контролировать здоровых детей, детей групп риска и больных диспансерных групп наблюдения с пороками развития и хроническими заболеваниями. У взрослых ситуация другая.

Сегодня диспансеризация проходит один раз в три года для всех москвичей, но проблема в том, что москвичи не мотивированы в контроле своего здоровья, не выполняют настоятельных требований врачей, несмотря на активную работу центров профилактики и поликлиник.

Что же нужно, чтобы привлечь москвичей проходить диспансеризацию?

Сергей Собянин предложил уникальный план реализации нового, не имеющего аналогов в стране контроля за здоровьем москвичей. Это введение ежегодного контроля первичной медицинской помощи в виде специальных программ общего профилактического обследования, программ контроля сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний в системе ЕМИАС.

Мы, медики, должны предоставлять стандартизированные и доступные медицинские услуги каждому москвичу, поэтому для них будет бесплатное углубленное обследование, включающее, в том числе, и дорогостоящие исследования, и выдачу в электронном виде медицинского заключения.

Эта программа может быть реализована ЕМИАС по аналогии с единым окном по социальным услугам населению. Это персонифицированный контроль, а не рекомендации "доктора Гугла и Яндекса". Таким образом, нужно сделать диспансеризацию для всех москвичей ежегодной и иметь эффективный медицинский контроль с помощью ЕМИАС и чекапов без приписок и дутой статистики.

Можете назвать главные достижения сервиса ЕМИАС за последние годы?

О достижениях ЕМИАС можно сказать словами москвичей – мы поверили в систему и учимся ею пользоваться. Теперь это должно произойти и в области здоровья, доступного каждому москвичу вне зависимости от возраста, пола, работы и других социальных условий.

Александр Григорьевич, почему вы решили войти в предвыборный штаб Сергея Собянина?

Я принял решение о поддержке Сергея Семеновича и дал согласие на работу в предвыборном штабе по двум причинам. Первая – я как врач, педагог Высшей медицинской школы и ученый тесно связан со здравоохранением Москвы: в течение 25 лет заведовал единственной в Москве кафедрой поликлинической педиатрии, 15 лет работал главным педиатром департамента здравоохранения, организовал службу детской гематологии и онкологии в городе.

Вторая – я как член общественной палаты Москвы в течение многих лет, не понаслышке знаю о революционных преобразованиях московской медицины за время работы Собянина на посту мэра. Он провел в городе переоснащение лечебно-профилактических учреждений города, начал цифровизацию здравоохранения с подключением возможности ЕМИАС и контролем со стороны департамента здравоохранения.

Мэр поставил амбициозные задачи перед здравоохранением, в чем я, как активный гражданин России и медик с 50-летним стажем, его всецело поддерживаю.



Как давно вы лично знаете Сергея Собянина?

Я знаком с ним в течение 10 лет с момента его работы в качестве руководителя предвыборного штаба Дмитрия Медведева.

Какие перед вами стоят задачи как у доверенного лица кандидата в мэры?

Задача простая – обеспечить явку москвичей на выборы. Я планирую работать с медицинской общественностью столицы, которая составляет более 120 тысяч человек. А они, в свою очередь, являются главными представителями государства для москвичей и одновременно врачами. Их мнение о кандидате, его достоинствах, планах в области здравоохранения должно обеспечить массовую явку на выборы мэра.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".