Врачи предложили кандидату Собянину включить в программу развитие системы чекапов

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Врачи предложили кандидату в мэры столицы Сергею Собянину включить в свою предвыборную программу развитие системы чекапов.

"Можно одним кликом получить полную информацию, когда ты конкретно можешь получить диспансеризацию в своей поликлинике, первичного или вторичного уровня, глубокие исследования. Все это должно быть в логической цепочке выстроено, отстандартизовано и заложено в информационную систему", – заявил кандидат.

Развивать систему чекапов предложил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.

Речь идет о программе комплексного обследования организма, позволяющей вовремя выявлять заболевания внутренних органов. Врачи диагностируют болезни или склонности к ним на раннем этапе, могут помочь пациенту предупредить патологии.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин начал проводить встречи с экспертами для составления предвыборной программы. Мероприятие 26 июля посвятили вопросам здравоохранения.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.