Корпус ядерной медицины построят в центре детской гематологии и онкологии имени Рогачева

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Новый корпус Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева (НМИЦ ДГОИ им. Д.Рогачева) построят в Москве до 2022 года.

В постановлении, размещенном на сайте правительства РФ, отмечается, что в новом корпусе будут размещены циклотрон, лаборатория синтеза радиофармпрепаратов и лаборатория контроля качества, консультативные кабинеты поликлиники, диагностические подразделения, отделение хирургической нейроонкологии, отделение нейроонкологии, лаборатория генно-инженерных технологий.

Площадь здания составит более 10,3 тысячи квадратных метров. Предварительная стоимость строительства составляет 2,6 миллиарда рублей.

В октябре 2017 года уникальный корпус открылся в Морозовской детской городской больнице. В одном здании совмещены все современные виды оказания помощи: от приемного отделения до высокотехнологичных операционных и блока неотложной диагностики. А лежать в стационаре дети могут вместе со своими родителями.

Сегодня в 35 отделениях детям и подросткам могут оказать медицинскую помощь по 27 направлениям.

В приемном отделении оперативно ставят даже сложный диагноз, после чего ребенок отправляется к профильным специалистам, где для него уже готовят необходимые процедуры. Благодаря такому подходу удалось добиться поразительных результатов: в стационаре ребенок проводит менее 8 часов, и, как правило, уже к вечеру отправляется домой.