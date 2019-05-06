Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Об этом сообщает "Российская газета".

Согласно документу, люди старше 40 лет смогут проходит диспансеризацию ежегодно, а для россиян от 18 до 39 лет сохранится прежняя периодичность – раз в три года.

Также лица старше 40 лет смогут пройти обследование на раннее выявление онкологических заболеваний. При этом россияне моложе данного возраста будут посещать терапевта, который определит, есть ли у человека визуальные или иные локализации онкологических заболеваний.

Также врачи будут брать общий анализ крови, смотреть гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, измерять внутриглазное давление и другое. Пройти диспансеризацию можно бесплатно и на добровольной основе.

Ранее сообщалось, что работники старше 40 лет будут освобождаться от работы на один день один раз в год для прохождения диспансеризации. Диспансеризация в России будет проводиться не только в рабочие часы, но также вечером и по субботам.