Работникам старше 40 лет предоставят выходной для диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работники старше 40 лет будут освобождаться от работы на один день один раз в год для прохождения диспансеризации. Подготовить поправки в Трудовой кодекс поручил Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Глава кабмина дал поручение по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2018 году. Срок исполнения – до 20 июня.

Ранее сообщалось, что диспансеризация в России будет проводиться не только в рабочие часы, но также вечером и по субботам.

Медведев заявил, что подписал постановление, которое вносит изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.