Проходить диспансеризацию можно будет вечером и по субботам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Диспансеризация в России будет проводиться не только в рабочие часы, но также вечером и по субботам. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что подписал постановление, которое вносит изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", – цитирует Медведева ТАСС.

Он также добавил, что введены четкие сроки постановки диагноза по онкологическим заболеваниям – не более календарных 14 дней с даты назначения исследований.

В конце 2018 года сообщалось, что Минздрав РФ обеспечит проведение профилактических медицинских осмотров всем россиянам не реже раза в год. Особое внимание уделят старшей возрастной группе. В течение ближайших шести лет охват диспансерным наблюдением лиц, у которых в ходе профосмотров впервые выявят заболевания, должен составить 70%.

Профилактические мероприятия в первичном звене здравоохранения поделят на три группы: диспансеризацию определенных групп взрослого населения, профилактический осмотр и диспансерное наблюдение.