Минздрав РФ обеспечит россиян ежегодными медосмотрами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минздрав РФ обеспечит проведение профилактических медицинских осмотров всем россиянам не реже одного раза в год, сообщает Агентство "Москва".
Инициатива предусмотрена в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" и входящего в него федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Особое внимание уделят старшей возрастной группе. В течение ближайших шести лет охват диспансерным наблюдением лиц, у которых в ходе профосмотров впервые выявят заболевания, должен составить 70%.
Все мероприятия профилактической медицины в первичном звене здравоохранения поделят на три группы: диспансеризацию определенных групп взрослого населения, профилактический осмотр и диспансерное наблюдение.
Профилактический медосмотр проводится в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.
Ранее Минздрав разъяснил, за какие виды врачебной помощи не должны платить россияне. Ведомство выпустило соответствующую памятку.
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