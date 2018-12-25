Минздрав РФ обеспечит россиян ежегодными медосмотрами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав РФ обеспечит проведение профилактических медицинских осмотров всем россиянам не реже одного раза в год, сообщает Агентство "Москва".

Инициатива предусмотрена в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" и входящего в него федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Особое внимание уделят старшей возрастной группе. В течение ближайших шести лет охват диспансерным наблюдением лиц, у которых в ходе профосмотров впервые выявят заболевания, должен составить 70%.

Все мероприятия профилактической медицины в первичном звене здравоохранения поделят на три группы: диспансеризацию определенных групп взрослого населения, профилактический осмотр и диспансерное наблюдение.

Профилактический медосмотр проводится в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.

Ранее Минздрав разъяснил, за какие виды врачебной помощи не должны платить россияне. Ведомство выпустило соответствующую памятку.