Столичные врачи поддержали идею включить УЗИ молочных желез в систему диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские врачи поддержали инициативу включить УЗИ молочных желез подростков в систему диспансеризации, заявила главный внештатный специалист гинеколог детского и подросткового возраста Москвы, заведующая отделением гинекологии детской городской Морозовской больницы Елена Сибирская, сообщает Агентство "Москва".

"По Москве в прошлом году зарегистрировано 386 случаев заболевания молочных желез. При этом 60% составляют воспалительные заболевания молочной железы. Мы также сталкиваемся с фиброаденомами и, к сожалению, вынуждены констатировать, что число заболеваемости растет", – заявила Сибирская в ходе общественных слушаний в Общественной палате РФ.

По ее словам, в прошлом году было прооперировано 24 москвички с фиброаденомами. Врач считает необходимым сделать ультразвуковое исследование молочных желез обязательным, а не просто рекомендованным.

Глава лаборатории диагностики и реабилитации заболеваний органов репродуктивной системы городского Центра репродуктивного здоровья детей и подростков при Морозовской больнице Дмитрий Тарусин предложил сделать обязательным скрининговое исследование молочных желез не только для девочек, но и для мальчиков.

С инициативой включить в программу обязательной диспансеризации подростков УЗИ молочных желез выступила врач-маммолог ФГАУ "Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей", кандидат медицинских наук Марина Травина.

"Заболевания молочной железы в подростковом возрасте (13–17 лет) выявляются у 20-24% пациенток, из них диффузные формы – 83,8%, узловые – 16,2%, кисты встречаются у 6-10% девочек", – приводит слова из презентации к выступлению Травиной на общественных слушаниях в Общественной палате РФ РИА Новости.

Травина считает, что, учитывая рост онкозаболеваний в России, нужно больше уделять внимание диагностике в детском возрасте, когда заболевание можно легко вылечить или предотвратить. Врач подчеркнула, что метод ультразвукового исследования безопасен для здоровья детей.

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