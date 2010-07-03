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05:08

Названы основные причины рака груди

наука общество медицина

05:08

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ожирение и злоупотребление алкоголем повышают шансы на появление рака молочной железы.

Австралийские ученые проанализировали данные шести исследований, в которых суммарно приняли участие более двухсот тысяч женщин.

В результате выяснилось, что главными причинами рака груди являются избыточный вес и алкоголь, передает портал "Мир 24" со ссылкой на International Journal of Cancer.

По словам исследователей, уровень ожирения может стать причиной 17,5 тысячи предотвратимых случаев заболевания в будущем, на долю алкоголя приходится 11,6 тысячи

Кроме того, семь процентов заболеваний раком молочной железы у испытуемых вызвало длительное применение (более пяти лет) гормональной терапии в период менопаузы.

В феврале сообщалось, что в Москве начнется переход на использование федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии, которые позволят эффективно бороться с раком.

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наука общество медицина

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