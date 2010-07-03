Больные раком мозга рассказали о "незаметных" симптомах болезни

Больные раком мозга рассказали о симптомах, на которые не обращали должного внимания. Об этом сообщается в исследовании Королевского колледжа Лондона в журнале PLOS One.
Большинство пациентов считали проблемы с памятью и потерю равновесия естественным результатом старения. Специалисты заявили, что больные не придают особого значения симптомам, если они несерьезные или непостоянные, но повторяющиеся.
Женщина возраста 51-60 лет начала спать днем, но не считала это чем-то важным. Пациентка младше поделилась, что при разговоре у нее возникало ощущение, будто язык немного заплетается, но это длилось меньше минуты.
Усталость казалась участнице исследования из возрастной группы 31-40 лет тем, что испытывают все, особенно те, кто работают учителем. Многие из опрошенных больных пошли в больницу только тогда, когда у них были подозрения на инсульт или деменцию. Еще одним из поводов для визита к врачу становилось ухудшение зрения.
Рак мозга возникает из-за аномального неконтролируемого деления клеток органа: нейронов, глиальных клеток, астроцитов, олигодентроцитов или эпендимальных клеток. До перерождения это нормальные составляющие самой ткани мозга, лимфатической ткани, кровеносных кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.
В феврале врачи узнали, кому грозит рак сердца. Они рассказали, что это преимущественно люди с пороком развития, обусловленным генетическими факторами. Еще одна причина появления симптомов заболевания – сильная усталость.
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