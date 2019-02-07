Как Москва борется с раком: интервью с главным детским онкологом России

В преддверии акций по профилактике рака, которые пройдут в столичных поликлиниках 9 и 16 февраля, портал Москва 24 поговорил с главным детским онкологом-гематологом России Александром Румянцевым. О том, каких видов рака стоит опасаться разным категориям людей, как обнаружить опухоль на ранних стадиях и зачем здоровому человеку нужно ежегодно проходить чекап – читайте в нашем материале.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Александр Григорьевич, стоит ли здоровому человеку ждать симптомов или необходимо периодически проходить обследования?

Существует система ранней диагностики, которая должна находиться на самоконтроле каждого человека. Условия самоконтроля для женщин и мужчин отличаются. Женщины, начиная с менопаузы, в обязательном порядке должны проходить чекап (контрольное обследование) один раз в год до 60 лет, а после – два раза в год. Он включает в себя наблюдение самых распространенных онкологических или предопухолевых заболеваний, которыми страдают женщины.

На первом месте стоит молочная железа, поэтому здесь важно проведение маммографии. Также консультация со специалистом необходима для оценки функции детородных органов, контроля папилломавируса, который вызывает доброкачественные расстройства со стороны гениталий, что может быть предвестником онкологических заболеваний. Также в скрининг входят и другие исследования, если для этого есть клинические проявления. Наиболее часто у женщин встречаются расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, которые могут спровоцировать опухоли желудка и кишечника.

Для мужчин онконастороженность имеет другое направление. Среди мужских опухолей наиболее часто встречаются опухоли легких, ассоциированных с курением, опухоли желудка, кишечника и простаты. Мужчины старше 40 лет также должны подвергаться чекапу и обязательно себя контролировать.

У детей ситуация менее ярко выражена, чем у взрослых. В основном у детей диагностируют опухоли иммунной системы (50% случаев), и 25% – это опухоли головного мозга. То есть 75% опухолей – это те, которые являются редкими у взрослых, они не выявляются при обычной школьной диспансеризации.

В процессе детской диспансеризации одним из участников сегодня является гематолог-онколог, который оценивает результаты диспансерного наблюдения. Такой осмотр каждый год в обязательном порядке проходят все дети. Но, к сожалению, онкологические заболевания не имеют специфических черт. Если появляются клинические проявления, то это всегда уже поздно.

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На какой стадии появляются клинические проявления? Чем характеризуется каждая стадия?

Они появляются уже на первой стадии рака. Это локализованная стадия, при которой опухолевое образование можно пропальпировать, или увидеть, или получить информацию при проведении лучевой диагностики, ультразвука. Также образование можно обнаружить с использованием более точных методов, например, компьютерной томографии, магнитно-ядерного резонанса, позитронно-эмиссионной томографии. Эти методы позволяют уточнить локализацию опухоли.

Если эта опухоль видима и локализована в одном месте, ситуация уже вышла из-под контроля. Такой вид опухоли может быть ликвидирован оперативным вмешательством, "лучевым ножом" (лучевой терапией) или химиотерапией.

На второй стадии рака поражается близлежащий лимфатический узел. Раковые клетки не находятся в одном месте, они способны циркулировать в крови человека, и прежде всего попадают в сторожевые лимфатические узлы, которые окружают пораженный орган. Если на этой стадии нет клинических проявлений (стадия 2а), она, как и первая, хорошо поддается лечению.

На третьей стадии поражаются близлежащие ткани других органов. Например, опухоль, которая возникла в легких, может поражать плевру, средостение, регионарные лимфатические узлы, то есть имеются метастазы.

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При четвертой стадии метастазы бывают отдаленные. Например, при опухоли легких обнаруживаются метастазы в костях, головном мозге или в области почек. Если опухоль находится не только в том месте, где она "родилась", но уже распространена по многим позициям, мы понимаем, что она циркулирует в кровяной и лимфатической системе. Такая опухоль плохо поддается лечению: нож здесь уже не работает, лучевая терапия работает плохо. В основе такого лечения лежит химиотерапия, иммунотерапия и другие виды терапевтических воздействий.

Есть еще негласная, пятая стадия рака, когда опухолевые клетки находятся во всех органах и тканях, потому что они циркулируют в крови и лимфатической системе. Здесь также в качестве лечения выступают терапевтические, а не хирургические лучевые методы воздействия.

Для каждой из этих групп центральной частью процесса сейчас является химиотерапия. Это очень важно, чтобы люди понимали, что сегодня с помощью лекарственных веществ или комбинированного лечения, если это ранние стадии рака, когда мы используем и хирургическое лечение, и лучевую терапию, и химиотерапию, рак можно излечить.

Наша цель сегодня – заняться лечением третьей-четвертой стадии, потому что и для них можно получить адекватные результаты, используя современные методы терапии.

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Всем ли нужно проходить чекап раз в год?

Есть люди из группы риска, которым необходимо делать это чаще. Например, женщины, у которых есть мастопатия. Как только она обнаруживает у себя в молочной железе какие-то уплотнения, нужно обратиться к специалисту, который поставит вопрос о дополнительной диагностике. Сейчас с помощью молекулярно-генетической диагностики можно установить некоторые формы семейного рака или предрасположенности к раковой опухоли. Наверное, многие слышали о знаменитых американских актрисах, у которых был обнаружен этот ген. Они шли на превентивную операцию по удалению молочной железы, чтобы предупредить развитие рака.

Существуют и другие превентивные меры, связанные с антигормональной терапией, способной удалить некоторую эстрогенную активность у женщин, у которых есть неблагоприятный семейный фактор (заболевания у мам и бабушек) или предрасположенность к опухоли.

Для таких пациентов из группы риска рекомендуется проходить скрининг два раза в год. Для всех других достаточно одного раза в год.

Такое обследование бесплатно?

Да, годовой чекап входит в программу диспансеризации в рамках ОМС. Вы можете прийти в поликлинику по месту прописки и пройти обследование. По уровню лечения онкозаболеваний Москва сейчас находится впереди многих регионов, потому что здесь был реализован план единой информационной системы с тем, чтобы взять под контроль каждого онкологического пациента-москвича.

Но вопрос в том, что люди, родившиеся и прожившие какое-то время в Советском Союзе, были обучены следующим вещам: что ответственность за здоровье человека несет государство, что не надо ничего делать, тебя организуют и строем поведут, и что виноват за нарушение состояния здоровья кто-то другой. Это ситуация инертного человека, который не занимается собой. Но программа по обследованию ориентирована на мотивированного человека, который хочет быть живым, здоровым и предупредить развитие заболеваний. Мы не можем гоняться за человеком и в принудительном порядке заставлять его делать эти обследования.

На какие симптомы следует обращать внимание, чтобы обнаружить проблему как можно раньше?

Если у вас есть предрасположенность к чему-то, появилось растущее пятно на коже, если вы где-то позагорали и получили новый объект на теле или появился любой симптом, который начинает вас волновать (от простого кашля до любого образования на коже), нужно обратиться к врачу. Он даст все рекомендации.

Родителям надо обращать внимание на бледность кожных покровов детей. Это может быть связано не только с интоксикацией, которая присутствует при любой респираторной инфекции, но и с развитием такой клиники, которая сопровождается снижением количества эритроцитов. Другой важный момент – неожиданное появление различных видов синяков или точечных кровоизлияний на коже. Также стоит обратить внимание на увеличение лимфатических узлов. Чаще всего родители обнаруживают это, когда моют ребенка (может быть на шее, в паху). В этой ситуации необходимо посоветоваться с врачом, потому что так может начинаться опухолевое заболевание.

Если ребенок жалуется на головные боли, у него есть расстройства со стороны нервной системы, тоже нужно показаться доктору, потому что вторая локализация опухоли – это центральная нервная система.

Какими уникальными возможностями в области лечения рака обладает Москва?

Я сам много лет посвятил организации детских центров и хочу отметить, что Москва реализовала очень серьезный план по организации единого центра гематологии-онкологии – Морозовская больница. Новый центр, который мэр Москвы открыл в прошлом году, работает уже в полной мере. Сюда были направлены лучшие специалисты из других учреждений.

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В прошлом году было сделано 13 трансплантаций костного мозга, в этом году уже три, это самый высокий пилотаж. И уже обозначено примерно 80 квот для бесплатных трансплантаций (за каждую из которых из бюджета Москвы будет потрачено более пяти миллионов рублей). Все они будут произведены москвичам в Морозовской больнице. По своему статусу больница сразу становится центром международного уровня в области трансплантации.

Мы работаем вместе уже очень давно. Стоит отметить, что все специалисты в Морозовской больнице очень высокой квалификации. Сегодня Москва имеет самую лучшую ситуацию по лечению детского рака в России. Здесь реализована система непрерывного медицинского наблюдения: стационар, дневной стационар и амбулаторная служба, потому что все дети привязаны к этой службе в Морозовской больнице. Это, конечно, дает преимущество перед иногородними пациентами, которые не могут долго находиться здесь, потому что общее лечение и наблюдение за пациентами проходит на протяжении пяти лет.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минздрав РФ заявил, что 40% случаев возникновения рака можно предотвратить при соблюдении здорового образа жизни. Что под этим подразумевается?

Здесь подразумевается три позиции. Первая – прекращение курения, что приводит к снижению позиции рака легких, это уже доказано в мире. Сюда же относятся рак губы, рта, полости языка, то есть всех органов, которые контактируют с канцерогенами.

Вторая позиция – инсоляция. Желание людей загорать дочерна и подвергаться воздействию солнца является очень вредным для кожи. Поэтому часть онкозаболеваний, как, например, меланома, может быть связано с этой причиной. Нужно обязательно предостеречь себя в этом отношении.

Третья позиция – образ жизни. Это, прежде всего, адекватное питание, использование чистой воды, продуктов, предупреждение развития метаболического синдрома, преддиабета и диабета. Потому что питание с использованием различных видов канцерогенов, включая фастфуд, копчености и различные виды продуктов, приготовленных на суррогатных маслах, являются дополнительными источниками для воздействия на желудочно-кишечный тракт.

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Также важна физическая нагрузка. Основная проблема состоит в том, что наше население сейчас является недозагруженным с точки зрения биологических предпосылок. Люди ограничены в движении, но использование мышечной массы для работы дает возможность организму существовать в рамках хорошего кровообращения и контроля. Сейчас же человек часто лежит на диване, пьет пиво, смотрит телевизор и живет в воображаемом мире, не нагружая себя физическими упражнениями. Когда мышцы не напрягаются, проблемы возникают очень быстро.

Фото: Агентство "Москва"

9 и 16 февраля в поликлиниках Москвы будут организованы акции по профилактике рака. Что бы вы сказали москвичам в преддверии мероприятия?

Уважаемые москвичи, следите за информацией. О вас думает мэр, о вас думает департамент здравоохранения и другие департаменты, которые включены в национальный проект "Здоровье", обозначенный нашим президентом. Под эту программу выделены серьезные средства, и мы заинтересованы в том, чтобы москвичи были в передовых рядах тех людей, кто выполнит программу 80+.

Для того чтобы это сделать, должна быть личная мотивация. Счастье – это есть жизнь. Никакого другого счастья не бывает. Поэтому хотелось бы, чтобы эта жизнь была в удовольствие и была мотивирована. Мотивирована с точки зрения того, что все расстройства и заболевания, в том числе и рак, могут быть предупреждены или рано диагностированы, что позволит жить долго и выполнить свои биологические и морально-этические обязанности по отношению к семье, близким, родственникам и Богу.

Список медицинских учреждений, где можно бесплатно пройти обследования и получить консультацию специалистов в рамках акции по профилактике рака, вы можете найти на сайте департамента здравоохранения города Москвы. При визите при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

Также больше информации о том, как Москва переходит на новые технологии лечения рака, вы можете найти в нашем материале.

Наталья Лоскутникова