Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:57

Минздрав рассказал о способе предотвратить более 40% случаев рака

медицина

18:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/g_studio

Более 40% случаев возникновения рака можно предотвратить при соблюдении здорового образа жизни, а высокий шанс излечения дает выявление заболевания на ранней стадии, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

"На сегодняшний день в мире живет 43,8 миллиона человек, находящихся в стойкой ремиссии (диагноз был поставлен пять и более лет назад)", – говорится в сообщении.

Как уточняется, одной из приоритетных государственных задач является снижение смертности от рака.

Предполагается, что в России в ближайшие шесть лет реализуют проект, который направлен на профилактику и лечение онкологии.

В Минздраве подчеркнули, что для этого совершенствуется работа онкологической службы, развивается инфраструктура профильных лечебных учреждений.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве начнется переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии, которые позволят наиболее эффективно бороться с раком. По его словам, в течение нескольких месяцев планируется обеспечить полную доступность таргетной и иммунной терапии.

Картинка кликабельна

медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика