Минздрав рассказал о способе предотвратить более 40% случаев рака

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Более 40% случаев возникновения рака можно предотвратить при соблюдении здорового образа жизни, а высокий шанс излечения дает выявление заболевания на ранней стадии, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

"На сегодняшний день в мире живет 43,8 миллиона человек, находящихся в стойкой ремиссии (диагноз был поставлен пять и более лет назад)", – говорится в сообщении.

Как уточняется, одной из приоритетных государственных задач является снижение смертности от рака.

Предполагается, что в России в ближайшие шесть лет реализуют проект, который направлен на профилактику и лечение онкологии.

В Минздраве подчеркнули, что для этого совершенствуется работа онкологической службы, развивается инфраструктура профильных лечебных учреждений.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве начнется переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии, которые позволят наиболее эффективно бороться с раком. По его словам, в течение нескольких месяцев планируется обеспечить полную доступность таргетной и иммунной терапии.